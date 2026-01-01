Festeggiamenti di Capodanno a Napoli | rimosse 600 tonnellate di rifiuti

Dopo i festeggiamenti di Capodanno a Napoli, sono state rimosse oltre 600 tonnellate di rifiuti tra le 6 e le 12 del giorno successivo. Le operazioni di pulizia sono state avviate immediatamente, con l’obiettivo di ripristinare la normale funzionalità delle strade e garantire un ambiente pulito e sicuro per i cittadini.

Sono entrati in azione poco dopo le tre spazzatrici e compattatori per ripulire le strade di Napoli dai festeggiamenti del Capodanno: raccolte tra le 6 e le 12 oltre 600 tonnellate di rifiuti. Il personale di Asia è intervenuto nelle aree maggiormente interessate dagli eventi, tra cui Piazza del Plebiscito, il Lungomare e Piazza Municipio, per poi estendere le attività agli altri quartieri. Alle 6:00 è stato il turno degli operatori di Napoli Servizi, impegnati nella pulizia della Galleria Umberto, delle aree del colonnato antistante la chiesa di San Francesco di Paola, del porticato del Teatro San Carlo e degli spalti del Maschio Angioino.

Napoli si risveglia dopo Capodanno: rimosse 600 tonnellate di rifiuti - L'articolo Napoli si risveglia dopo Capodanno: rimosse 600 tonnellate di rifiuti proviene da OttoPagine. msn.com

Napoli splendente dopo la notte di San Silvestro: raccolte 600 tonnellate di rifiuti - Napoli si risveglia tra luci e spazzatrici: avviata sin dalle prime ore del mattino un’imponente operazione per ripristinare il decoro urbano. ilgiornalelocale.it

