Festeggiamenti di Capodanno a Napoli | rimosse 600 tonnellate di rifiuti

Da ildenaro.it 1 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo i festeggiamenti di Capodanno a Napoli, sono state rimosse oltre 600 tonnellate di rifiuti tra le 6 e le 12 del giorno successivo. Le operazioni di pulizia sono state avviate immediatamente, con l’obiettivo di ripristinare la normale funzionalità delle strade e garantire un ambiente pulito e sicuro per i cittadini.

Sono entrati in azione poco dopo le tre spazzatrici e compattatori per  ripulire le strade di Napoli dai festeggiamenti del Capodanno: raccolte  tra le 6 e le 12 oltre 600 tonnellate di rifiuti.  Il personale di Asia è intervenuto nelle aree maggiormente interessate dagli eventi, tra cui Piazza del Plebiscito, il Lungomare e Piazza Municipio, per poi estendere le attività agli altri quartieri. Alle 6:00 è stato il turno degli  operatori di Napoli Servizi,  impegnati nella  pulizia della Galleria Umberto, delle aree del colonnato antistante la  chiesa di San Francesco di Paola,  del porticato del Teatro San Carlo e degli spalti del Maschio Angioino. 🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

