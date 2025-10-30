Giugliano rimosse 33 tonnellate di rifiuti in via I Gelsi dal commissariato alle bonifiche

E' uno dei primi siti bonificati dal commissariato alle bonifiche quello di via I gelsi a Giugliano dove sono state rimosse 33 tonnellate di rifiuti. Questa mattina il commissario Vadalà con le forze dell'ordine, il prefetto Di Bari, il sindaco di Giugliano hanno fatto visita al luogo bonificato. Il commissariato ha dunque provveduto a rimuovere .

