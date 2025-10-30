Giugliano rimosse 33 tonnellate di rifiuti in via I Gelsi dal commissariato alle bonifiche

E’ uno dei primi siti bonificati dal commissariato alle bonifiche quello di via I gelsi a Giugliano dove sono state rimosse 33 tonnellate di rifiuti. Questa mattina il commissario Vadalà con le forze dell’ordine, il prefetto Di Bari, il sindaco di Giugliano hanno fatto visita al luogo bonificato. Il commissariato ha dunque provveduto a rimuovere . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Giugliano, rimosse 33 tonnellate di rifiuti in via I Gelsi dal commissariato alle bonifiche

Approfondisci con queste news

Mega discarica all’esterno del Mercato ortofrutticolo di Giugliano, al confine con Parete sversati quintali di spazzatura di ogni tipologia - facebook.com Vai su Facebook

Cinque tonnellate di rifiuti abbandonate in strada e rimosse dall’Asia a Napoli - Oltre cinque tonnellate di rifiuti abbandonate in strada e rimosse dagli operatori dell'Asia a Napoli: l'intervento si era reso necessario in piazza Giuseppe Di Vittorio, alle porte di Capodichino, ... Come scrive fanpage.it