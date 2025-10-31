FC 26 SBC | Tour Mondiale Wesley França 85 OVR – Il Terzino Veloce

È disponibile la SBC di Wesley França Tour Mondiale (85 OVR). Questa carta offre un terzino destro (RB) estremamente veloce con opzioni di ruolo più avanzate. Hai 7 giorni per completarla. Il Premio: Tour Mondiale Wesley França (85 OVR). Ruoli: RB (Terzino Destro) o RM (Centrocampista Destro).. Mosse Abilità Piede Debole: 3 Stelle 3 Stelle.. PLUS: Tornante offensivo (TD), Esterno di centrocampo (ED).. PLUS PLUS: Esterno (TD).. Le 2 Sfide da Completare. La SBC è accessibile e richiede due rose con requisiti semplici, inclusi due TOTW. Sfida Valutazione Minima Requisiti Chiave 1 – Brasile 83 OVR Min. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

