FC 26 SBC | Tour Mondiale Wesley França 85 OVR – Il Terzino Veloce
È disponibile la SBC di Wesley França Tour Mondiale (85 OVR). Questa carta offre un terzino destro (RB) estremamente veloce con opzioni di ruolo più avanzate. Hai 7 giorni per completarla. Il Premio: Tour Mondiale Wesley França (85 OVR). Ruoli: RB (Terzino Destro) o RM (Centrocampista Destro).. Mosse Abilità Piede Debole: 3 Stelle 3 Stelle.. PLUS: Tornante offensivo (TD), Esterno di centrocampo (ED).. PLUS PLUS: Esterno (TD).. Le 2 Sfide da Completare. La SBC è accessibile e richiede due rose con requisiti semplici, inclusi due TOTW. Sfida Valutazione Minima Requisiti Chiave 1 – Brasile 83 OVR Min. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
Argomenti simili trattati di recente
@lebonwski registra il sold out anche per le date di Barcellona e Madrid del suo primo tour mondiale! Il peso massimo del rap è pronto a conquistarci worldwide, sarà incredibile *prossime tappe 4 NOVEMBRE – RAZZMATAZZ – BARCELLONA *sold out 5 - facebook.com Vai su Facebook
FC 26 SBC: Tour Mondiale Wesley França (85 OVR) – Il Terzino Veloce - Questa carta offre un terzino destro (RB) estremamente veloce con opzioni di ruolo più avanzate. Lo riporta imiglioridififa.com
FC 26 SBC Giocatore del Mese (POTM): Kylian Mbappé (92 OVR) – Il Colosso! - Eliminerò il costo stimato e renderò l'articolo sulla SBC di Mbappé più diretto, focalizzandomi solo sui requisiti della carta e delle sfide. Secondo imiglioridififa.com
EA FC 26 Jack Grealish World Tour SBC: All tasks and cheapest solutions - EA Sports has released the EA FC 26 Jack Grealish World Tour SBC in Ultimate Team, providing the English attacker with an 85- sportskeeda.com scrive