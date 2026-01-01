EA FC 26 Evoluzione Partenza Col Botto Elenco Giocatori Ed Obiettivi

In EA FC 26, l’Evoluzione Partenza Col Botto permette di migliorare le carte dei giocatori speciali. Per farlo, è necessario completare gli obiettivi specifici nella sezione dedicata, soddisfacendo determinati requisiti. Questa funzionalità offre l’opportunità di potenziare i giocatori e adattarli alle proprie strategie in modalità Ultimate Team. Di seguito, l’elenco dei giocatori disponibili e gli obiettivi richiesti.

L' evoluzione Partenza Col Botto è disponibile in EA FC 26. Potete evolvere la carta speciale, del giocatore che soddisfa i requisiti, per la modalità Ultimate Team completando gli obiettivi presenti nell'area dedicata. I requisiti dell'evoluzione possono essere sbloccati accedendo ad UT entro le 19:00 di giovedi 15 Gennaio. In calce alla notizia potete consultare la lista delle carte migliori che possono essere inserite nell'evoluzione Partenza Col Botto.

FC 26 Fantasista glaciale: l’Evoluzione che trasforma i tuoi esterni in numeri 10 da 92 di visione (Glacial Creator) - 000 crediti o 400 FC Points) pensata per chi non cerca solo velocità sulle ... imiglioridififa.com

EA FC 26 Ultimate Team: le migliori carte ormai introvabili che i giocatori rimpiangono - La modalità Ultimate Team di EA Sports FC 26 è una corsa continua verso la prossima carta meta, capace di fare la differenza nelle partite più competitive. stadiosport.it

