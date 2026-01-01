Etna attività effusiva con colata nella desertica Valle del Bove

L’Etna, vulcano attivo situato in Sicilia, presenta un’attività effusiva con emissione di colata nella Valle del Bove. Questa zona, situata nella parte nord-occidentale del vulcano, è caratterizzata da un paesaggio desertico e da un’attività vulcanica costante. La presenza di colate di lava evidenzia il continuo processo di formazione e rinnovamento del territorio, offrendo uno sguardo diretto sui fenomeni geologici che caratterizzano questo maestoso vulcano.

Un'attività effusiva con l'emissione di una colata è presente all'interno della desertica Valle del Bove dell'Etna in corrispondenza della parete Nord-Occidentale. Il fenomeno è stato osservato dal sistema di monitoraggio dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Osservatorio etneo, di Catania a partire dalle 17.30. Sono in corso rilievi da parte di personale dell'Ingv.

Etna in attività: nuova colata nella valle del Bove - L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, ha comunicato che a partire dal pomeriggio di oggi dalle telecamere di sorveglianza si osserva attività effusiva all'interno della ... gazzettinonline.it

Etna, colata lavica a 3.000 metri: si apre nuova bocca effusiva e scatta l'allerta arancione per i voli. «Possibile eruzione» - L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia osservatorio dell'Etna comunica che durante la mattinata c'è stata una colata lavica a quota 3000 metri, con l'apertura di una bocca effusiva ... ilgazzettino.it

ETNA 28 12 2025: Video di 60 secondi dell'attività stromboliana del cratere Voragine realizzato il 28/12/2025. Di seguito il link per la versione 4K: https://youtu.be/6MLifVq4d_I - facebook.com facebook

Etna: attività stromboliana ai crateri sommitali, colata non alimentata. Ingv, ampiezza tremore vulcanico su livelli medi. Vona sceso ad arancione #ANSA x.com

