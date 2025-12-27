AGI - Si intensifica l' attività eruttiva sui crateri sommitali dell'Etna dove nelle ultime 24 ore i sismografi dell'Ingv, l'istituto nazionale di geofisica e vulcanologa, hanno registrato esplosioni quasi continue. Durante le ore notturne la visibilità era fortemente limitata a causa di una densa copertura nuvolosa; tuttavia le nuvole erano costantemente illuminate da forti bagliori. Questa mattina in condizioni di visibilità parzialmente migliorate, si è osservato un rapido incremento nell' intensità dell'attività, con fontane di lava alte circa 150-200 metri e continua emissione di cenere. Ben visibili emissioni di cenere e vapore da una zona sul lato orientale dell' area sommitale, dove ha avuto inizio un flusso lavico, che si sta dirigendo verso l'alta Valle del Bove. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - L'Etna in attività con cenere, esplosioni e fontane di lava

Leggi anche: Etna in eruzione, lo spettacolo tra la neve: dalla Protezione civile allerta per possibili fontane di lava

Leggi anche: Hawaii, le fontane di lava del vulcano Kilauea illuminano il cielo

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

L’Etna continua ad eruttare, fontane di lava e cenere vulcanica. Gli aggiornamenti sull’aeroporto di Catania - L’aeroporto al momento è operativo, anche se l’avviso per l’aviazione è di colore rosso, il massimo ... quotidiano.net