Esplosione in un bar in Svizzera durante la festa di Capodanno | Ci sono morti e feriti

Durante i festeggiamenti di Capodanno in un bar in Svizzera, si è verificata un’esplosione che ha causato vittime e feriti. L’incidente ha sconvolto la comunità locale, ancora sotto shock per quanto accaduto. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’accaduto, mentre i soccorritori sono intervenuti prontamente sul posto. Seguiranno aggiornamenti sulle eventuali evoluzioni della situazione.

Erano in corso i festeggiamenti per il Capodanno quando un’esplosione ha devastato il locale, uccidendo diverse persone. Dieci, secondo i media locali. Una tragedia avvenuta nella notte nel Constellation Bar di Crans-Montana, località sciistica in Svizzera. Filmati non verificati circolati sui social media mostrano lo scoppio dell’incendio. La polizia ha comunicato che è stata istituita una linea di assistenza telefonica per le famiglie delle persone colpite. Crans-Montana è una lussuosa località sciistica situata nel cuore delle Alpi svizzere, a circa due ore dalla capitale svizzera Berna. L’emittente radiofonica locale RhoneFM riporta che all’origine della tragedia ci sarebbe la “manipolazione di oggetti pirotecnici”, scrive il Corriere del Ticino che aggiunge: “Diverse persone si sono espresse in questo senso alla radio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Esplosione in un bar in Svizzera durante la festa di Capodanno: “Ci sono morti e feriti” Leggi anche: Svizzera, esplode bar durante la festa di Capodanno a Crans-Montana. La polizia: “Ci sono morti e feriti” Leggi anche: Svizzera, esplode bar durante la festa di Capodanno a Crans-Montana. La polizia: “Ci sono morti e feriti” La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Svizzera, esplosione a Crans-Montana in un bar della stazione sciistica durante la festa di Capodanno. La polizia: «Diversi morti e feriti»; Crans Montana, violento incendio in un bar: diversi morti e feriti; Crans-Montana, diversi morti e feriti per un’esplosione in un bar durante la festa di Capodanno; Svizzera, esplosione nel bar di una stazione sciistica. Ci sono morti e feriti gravi. Svizzera, esplosione a Crans-Montana in un bar della stazione sciistica durante la festa di Capodanno. La polizia: «Diversi morti e feriti» - Un'esplosione si è verificata nella stazione sciistica di Crans- ilmessaggero.it

Esplosione in un bar a Crans-Montana durante i festeggiamenti di Capodanno: morti e feriti - Montana durante i festeggiamenti di Capodanno: morti e feriti ... ticinolive.ch

Svizzera, esplode bar durante la festa di Capodanno a a Crans-Montana. La polizia: “Ci sono morti e feriti” - Il locale “Le Constellation”, molto frequentato dai turisti, poteva accogliere fino a 400 persone. fanpage.it

Svizzera, esplosione nella stazione sciistica di Crans-Montana. La polizia: «Diversi morti e feriti» - facebook.com facebook

Esplosione distrugge un bar a #CransMontana: morti e feriti nella notte di #Capodanno #svizzera #1gennaio #iltempoquotidiano x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.