Esplosione in Svizzera | 40 morti 100 feriti Tajani | Non è esclusa presenza di italiani
Un’esplosione a Crans-Montana, in Svizzera, ha provocato almeno 40 morti e circa 100 feriti. La Polizia cantonale indica che si tratta di un incendio di origine non dolosa. Il ministro Tajani ha dichiarato che non si esclude la presenza di cittadini italiani tra le vittime. L’incidente si è verificato il primo gennaio nella rinomata località sciistica, generando una situazione di emergenza e preoccupazione.
Sarebbero almeno quaranta i morti e un centinaio i feriti in un’ esplosione che ha scosso la località sciistica svizzera di Crans-Montana oggi, martedì 1 gennaio, come informa la Polizia Cantonale vallesana che parla di un “incendio di natura non dolosa”. Le fiamme sarebbero partite nei seminterrati del bar ‘Le Constellation’, informa la polizia, mentre si svolgevano i festeggiamenti di Capodanno intorno all’1.30. Filmati non verificati circolati sui social media mostrano un incendio scoppiato in un bar, dove si stavano svolgendo i festeggiamenti per il Capodanno. Sul posto sono intervenuti diversi elicotteri e i pompieri per domare l’incendio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
