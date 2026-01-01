Strage in Svizzera 40 morti e 100 feriti | l' incendio e l' orrore cosa è successo Di 50 italiani non si hanno notizie

Una festa di Capodanno in Svizzera si è trasformata in tragedia a causa di un incendio, provocando circa 40 vittime e più di 100 feriti. Al momento, nonostante le fonti ufficiali non abbiano ancora confermato il bilancio definitivo, si segnalano anche 50 italiani scomparsi. L’accaduto ha scosso la comunità e solleva interrogativi sulle cause e sulla gestione dell’emergenza.

Crans Montana, esplosione in un bar in Svizzera: almeno 40 morti e 100 feriti. L'ambasciatore italiano: «Connazionali di cui non si hanno notizie» - Un'esplosione si è verificata nella stazione sciistica di Crans- ilmessaggero.it

Esplosione alla festa di Capodanno nel bar di una stazione sciistica svizzera: 40 morti e 100 feriti - Sky News: 'la polizia non tratta l'incidente come attentato terroristico'. ansa.it

Strage in Svizzera alla festa di Capodanno, il video della fuga dopo l'esplosione - facebook.com facebook

#NEWS - +++ #Strage alla festa di #Capodanno a #CransMontana in #Svizzera: “Quaranta morti e cento feriti”. Un'esplosione. Alcune vittime non sono riconoscibili per le gravi ustioni. La deflagrazione ha devastato il bar Le Constellation, molto frequentato d x.com

