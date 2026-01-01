Strage in Svizzera 40 morti e 100 feriti | l' incendio e l' orrore cosa è successo Di 50 italiani non si hanno notizie
Una festa di Capodanno in Svizzera si è trasformata in tragedia a causa di un incendio, provocando circa 40 vittime e più di 100 feriti. Al momento, nonostante le fonti ufficiali non abbiano ancora confermato il bilancio definitivo, si segnalano anche 50 italiani scomparsi. L’accaduto ha scosso la comunità e solleva interrogativi sulle cause e sulla gestione dell’emergenza.
Una festa di Capodanno finita nel sangue, con decine di morti e oltre un centinaio di feriti, seppur il bilancio non sia stato ancora definito in modo ufficiale. Ha gli aspetti di una tragedia. 🔗 Leggi su Leggo.it
