Esplosione a Crans-Montana Gustav Thoeni | Non si può immaginare una cosa simile

Una forte esplosione ha interrotto i festeggiamenti di Capodanno a Crans-Montana, nota località sciistica svizzera. L’incidente ha causato danni e preoccupazione tra i presenti. Gustav Thoeni, ex sciatore italiano, ha commentato l’accaduto dicendo: “Non si può immaginare una cosa simile”. Le autorità stanno valutando le cause dell’esplosione e le eventuali conseguenze.

(Adnkronos) – Una violenta esplosione ha trasformato i festeggiamenti in tragedia nella notte di Capodanno a Crans-Montana, rinomata località sciistica svizzera. A commentare l'accaduto con l'Adnkronos è Gustav Thoeni, leggenda dello sci italiano degli anni Settanta, quattro volte vincitore della Coppa del Mondo generale e oro olimpico a Sapporo, che con quei luoghi conserva un .

Crans Montana, esplosione in un bar in Svizzera: almeno 47 morti e 115 feriti, 16 italiani dispersi. Sedicenne milanese in coma. Tajani domani sul posto - Un'esplosione si è verificata nella stazione sciistica di Crans- ilmessaggero.it

Crans Montana, esplosione in un bar in Svizzera: almeno 40 morti e 100 feriti. L'ambasciatore italiano: «Connazionali di cui non si hanno notizie» - Un'esplosione si è verificata nella stazione sciistica di Crans- ilmessaggero.it

Gravissimo bilancio per l’esplosione avvenuta nella notte in un bar di Crans-Montana, rinomata località turistica svizzera. Secondo la polizia cantonale del Vallese, i feriti sono circa 115, in gran parte in modo grave, mentre le vittime sarebbero circa 40. Tra i - facebook.com facebook

Esplosione #CransMontana: appello disperato del padre di un 17enne di Genova x.com

