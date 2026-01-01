Esplosione in una stazione sciistica a Crans-Montana in Svizzera | Diversi morti

Un'esplosione si è verificata in una stazione sciistica di Crans-Montana, in Svizzera, causando numerosi decessi. La causa dell’incidente rimane ancora sconosciuta, secondo quanto comunicato dalla polizia del Canton Vallese. Le autorità stanno indagando sull’accaduto per chiarire le circostanze e garantire la sicurezza della zona.

«C'è stata un'esplosione la cui origine è ancora sconosciuta», ha detto portavoce della polizia del Canton Vallese, nel sud-ovest del Paese. «Ci sono diversi feriti e diversi morti». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

