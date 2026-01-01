Esplosione a Crans-Montana | cambio programmazione Mediaset su Rete 4 lo speciale Quarto Grado

A seguito dell’esplosione avvenuta a Crans-Montana, Mediaset ha modificato la sua programmazione. Su Rete 4 andrà in onda uno speciale di Quarto Grado, dedicato ai fatti di cronaca. La scelta mira a fornire un’informazione tempestiva e accurata sull’accaduto, mantenendo un approccio sobrio e rispettoso nei confronti delle persone coinvolte.

Cambio di programmazione per Mediaset a seguito della drammatica esplosione avvenuta a Crans-Montana. L'emittente ha deciso di modificare il palinsesto serale di Retequattro, dedicando ampio spazio all'approfondimento giornalistico con uno speciale di Quarto Grado. Esplosione a Crans-Montana: speciale Quarto grado in prima serata. Questa sera, prima serata, va in onda uno Speciale "Quarto Grado", condotto da Gianluigi Nuzzi, con ospiti in studio e collegamenti dedicati per ricostruire quanto accaduto e analizzare le conseguenze dell'esplosione. La decisione di Mediaset conferma ancora una volta l'attenzione del gruppo nei confronti dei grandi fatti di cronaca e dell'informazione in tempo reale, soprattutto quando eventi di tale portata scuotono l'opinione pubblica.

