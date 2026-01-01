Esplosione Crans-Montana | 10 i morti

Un incendio si è verificato nella notte nel seminterrato di un bar affollato a Crans-Montana, in Canton Valles. L’incidente ha causato la morte di almeno dieci persone e il ferimento di altre dieci. Le autorità stanno ancora intervenendo per gestire la situazione e chiarire le cause dell’incendio in questa stazione sciistica.

9.00 Almeno dieci persone sono morte e altre dieci sono rimaste ferite nel devastante incendio scoppiato nella notte nel seminterrato di un bar affollato a Crans-Montana, una stazione sciistica nel Canton Valles. Al momento dell'incidente un centinaio di persone erano sul posto nel noto bar. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso, ha reso noto la polizia cantonale. L'area è completamente chiusa al pubblico ed è stata imposta una no-fly zone su Crans-Montana. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

