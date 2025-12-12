Sabato 20 dicembre, Rete 4 propone una puntata speciale in prime time di

I fans de La Promessa sono con il fiato sospeso per il destino della protagonista. Jana, dopo essere stata aggredita, viene ritrovata in una pozza di sangue dal marito Manuel. Si salverà? Riusciranno a salvare anche il bambino che porta in grembo? Le risposte non tarderanno ad arrivare, e lo faranno in un appuntamento speciale che Mediaset ha previsto proprio per l’epilogo di una vicenda così importante per le trame della serie tv. Sabato 20 dicembre La Promessa torna anche in prima serata su Rete 4. La Promessa raddoppia: sabato 20 dicembre la soap anche in prime time. Oltre al consueto appuntamento nel preserale di Rete 4, La Promessa si prepara a regalare ai suoi tantissimi fans una puntata extra. Superguidatv.it

La Promessa, cambio programmazione: sabato 20 dicembre puntata speciale su Rete 4 in prime time - Sabato 20 dicembre doppio appuntamento con La Promessa su Rete 4. superguidatv.it

La Promessa, cambio programmazione sabato 20 dicembre: doppia puntata in prima serata - L'appuntamento con la soap opera spagnola che appassiona il pubblico di Rete 4 è confermato nella fascia del preserale ... it.blastingnews.com

Dicembre è arrivato. E con lui, l'inevitabile promessa: "A gennaio cambio tutto. Finalmente farò X, Y e Z." Sii onesto con te stesso: quante volte ti sei detto la stessa cosa a Dicembre, solo per ritrovarti a Maggio con gli stessi identici blocchi? Non è colpa tua. No - facebook.com facebook