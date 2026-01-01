Enzo Maresca dà l’addio al Chelsea | dopo i trionfi in Conference e al Mondiale per club decisive le tensioni con la dirigenza

Enzo Maresca lascia il Chelsea dopo aver contribuito ai successi in Conference League e al Mondiale per club. Le tensioni con la dirigenza hanno influito sulla decisione, che si è concretizzata con un comunicato ufficiale alle ore 12. La partenza dell’allenatore segna un nuovo capitolo per il club, in un momento di cambiamenti e riflessioni sulla gestione futura.

I botti di Capodanno al Chelsea sono partiti con mezza giornata di ritardo: un comunicato diramato alle 12.15 orario di Londra ha infatti reso pubblica la separazione “di comune accordo” dei Blues da Enzo Maresca. Un addio annunciato, dopo settimane di tensioni e un dicembre complicato sul piano dei risultati ( 2 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte ), ma soprattutto dopo le dichiarazioni rilasciate dal tecnico italiano il 13 dicembre a botta calda dopo il 2-0 sull’Everton (“prima di questa gara ho trascorso le quarantotto ore peggiori alla guida di questa squadra”). Parole che avevano come destinatari i dirigenti del club, in particolare il co-proprietario Behdad Eghbali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

