Il Chelsea si prepara a un possibile cambiamento nella gestione tecnica. Secondo fonti del Times, la dirigenza londinese incontrerà oggi Enzo Maresca per discutere l’andamento della stagione e valutare eventuali decisioni future. La situazione potrebbe portare a una modifica nella guida della squadra, segnando l’inizio di un nuovo capitolo per il club in vista del 2026.

Il 2026 in casa Chelsea potrebbe cominciare con una rivoluzione. Secondo il Times la dirigenza della formazione londinese incontrerà in giornata Enzo Maresca per fare il punto della stagione. Non si esclude una clamorosa decisione del tecnico italiano che potrebbe anche dimettersi. Il Chelsea ha vinto solo una delle ultime sette partite di Premier League. La squadra è stata fischiata a Stamford Bridge dopo il pareggio per 2-2 di martedì contro il Bournemouth. A creare una profonda incertezza sulla sua posizione è soprattutto il rapporto ormai teso tra l’allenatore e i vertici del club. Lo stesso tecnico che, secondo quanto riferito, starebbe valutando le proprie opzioni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Clamoroso al Chelsea, Enzo Maresca potrebbe presentare le dimissioni

