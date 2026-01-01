È una carneficina dal locale uscivano ragazzi insanguinati | le testimonianze da Crans-Montana
Nel racconto delle testimonianze da Crans-Montana emerge una scena drammatica: un incendio nel Constellation Bar ha provocato numerosi feriti e decine di vittime, molti giovani. La comunità si trova ora a fare i conti con un evento tragico, mentre ancora si cerca di comprendere la portata di questa tragedia e di risalire agli aspetti della notte di Capodanno che ha segnato profondamente la zona.
Non riescono a mettersi in contatto con gli amici, sperano che stiano dormendo o che comunque non si trovassero la notte di Capodanno nel Constellation Bar di Crans-Montana, dove un rogo ha ucciso decine di persone – probabilmente tutti giovani – e ne ha ferite un centinaio, molte in modo grave. “Alcuni conoscenti mi hanno parlato di ragazzi usciti dal locale insanguinati, alcuni senza vestiti. Una vera carneficina”, dice Michela Ris, vicesindaca di Ascona e deputata in Gran Consiglio, si trova a Crans-Montana, ai media svizzeri. “È tutto nero. Ci sono amici che non rispondono ai messaggi. Magari stanno soltanto dormendo, ma non sappiamo se, dopo essere stati a casa nostra, siano rientrati direttamente a casa loro o si siano concessi un ultimo drink, magari proprio nel locale dove è successa la tragedia”, prosegue. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: Strage di turisti in Svizzera, la testimone: «Ragazzi fuori dal locale insanguinati, alcuni senza vestiti: una carneficina»
Leggi anche: Strage a Crans-Montana: 40 morti e 100 feriti al party di Capodanno per under 17 nella località sciistica svizzera. «Le fiamme e gli scoppi, una carneficina» | LIVE Tajani: non escluse vittime italiane
Crans-Montana, la testimone: «Una carneficina, i ragazzi uscivano dal locale insanguinati» - «Alcuni conoscenti mi hanno parlato di ragazzi usciti dal locale insanguinati, alcuni senza vestiti. unionesarda.it
Un testimone: 'Una carneficina, i ragazzi uscivano dal locale a Crans-Montana insanguinati' - "Alcuni conoscenti mi hanno parlato di ragazzi usciti dal locale insanguinati, alcuni senza vestiti. ansa.it
La testimone: “A Crans-Montana una carneficina, i ragazzi uscivano dal locale insanguinati” - Michela Ris, vicesindaca di Ascona, ha raccontato ai media svizzeri l’atmosfera nella località dopo la tragedia di Capodanno al bar Constellation ... repubblica.it
Sono cronache veramente allucinanti. Leggete che roba. Una carneficina insensata e forsennata. Cose che non esistono in nessuna città europea. Un numero di vittime e feriti che in altre capitali si manifestano in due mesi qui si manifestano in due giorni. Qu - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.