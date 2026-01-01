È una carneficina dal locale uscivano ragazzi insanguinati | le testimonianze da Crans-Montana

Nel racconto delle testimonianze da Crans-Montana emerge una scena drammatica: un incendio nel Constellation Bar ha provocato numerosi feriti e decine di vittime, molti giovani. La comunità si trova ora a fare i conti con un evento tragico, mentre ancora si cerca di comprendere la portata di questa tragedia e di risalire agli aspetti della notte di Capodanno che ha segnato profondamente la zona.

Non riescono a mettersi in contatto con gli amici, sperano che stiano dormendo o che comunque non si trovassero la notte di Capodanno nel Constellation Bar di Crans-Montana, dove un rogo ha ucciso decine di persone – probabilmente tutti giovani – e ne ha ferite un centinaio, molte in modo grave. “Alcuni conoscenti mi hanno parlato di ragazzi usciti dal locale insanguinati, alcuni senza vestiti. Una vera carneficina”, dice Michela Ris, vicesindaca di Ascona e deputata in Gran Consiglio, si trova a Crans-Montana, ai media svizzeri. “È tutto nero. Ci sono amici che non rispondono ai messaggi. Magari stanno soltanto dormendo, ma non sappiamo se, dopo essere stati a casa nostra, siano rientrati direttamente a casa loro o si siano concessi un ultimo drink, magari proprio nel locale dove è successa la tragedia”, prosegue. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

