Strage di turisti in Svizzera la testimone | Ragazzi fuori dal locale insanguinati alcuni senza vestiti | una carneficina

Una tragedia si è verificata a Crans-Montana, in Svizzera, coinvolgendo diversi turisti. Michela Ris, vicesindaca di Ascona e deputata nel Gran Consiglio svizzero, era presente e ha raccolto testimonianze di testimoni oculari, descrivendo scene di grande violenza e confusione, con ragazzi sanguinanti e privi di vestiti. L’incidente ha causato numerosi feriti e ha suscitato grande sgomento tra la comunità locale e i visitatori.

Michela Ris, vicesindaca di Ascona e deputata nel Gran Consiglio svizzero, si trovava a Crans-Montana quando è avvenuta la tragedia e ha raccolto racconti drammatici dai presenti. «Alcuni conoscenti mi hanno parlato di ragazzi usciti dal locale insanguinati, alcuni senza vestiti. Una vera carneficina», ha dichiarato ai media svizzeri. La politica ticinese ha spiegato al Corriere del Ticino di essere in ansia per diverse persone che non rispondono ai messaggi: «È tutto nero. Ci sono amici che non rispondono. Magari stanno soltanto dormendo, ma non sappiamo se, dopo essere stati a casa nostra, siano rientrati direttamente o si siano concessi un ultimo drink, magari proprio nel locale dove è successa la tragedia». 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Incidente tra un'auto e un autobus carico di studenti, il mezzo pubblico finisce fuori strada: c'è una vittima. Feriti alcuni ragazzi Leggi anche: Ingombranti abbandonati fuori dal cassonetto, passa la locale finisce con una denuncia Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Strage di turisti in Svizzera, la testimone: «Ragazzi fuori dal locale insanguinati, alcuni senza vestiti: una carneficina» - Michela Ris, vicesindaca di Ascona e deputata nel Gran Consiglio svizzero, si trovava a Crans- msn.com

Esplosione alla festa di Capodanno nel bar di una stazione sciistica svizzera: 40 morti e 100 feriti - Sky News: 'la polizia non tratta l'incidente come attentato terroristico'. ansa.it

Strage in Svizzera, 40 morti e 100 feriti: «C'era un party di Capodanno per under 17». L'incendio e l'orrore: cosa è successo - Una festa di Capodanno finita nel sangue, con decine di morti e oltre un centinaio di feriti, seppur il bilancio non sia stato ancora definito in modo ufficiale. msn.com

Turchia, arrestati 115 terroristi. Volevano fare strage dei turisti di Capodanno x.com

Strage in discoteca: 25 morti a Goa – Ci sono anche turisti Le fiamme divampate all’interno del locale Birch by Romeo Lane, ristorante e discoteca molto frequentata - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.