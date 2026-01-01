Due dodicenni gravemente feriti mentre giocano con i petardi a Milano | uno ha perso una mano
Due bambini di 12 anni sono rimasti gravemente feriti durante un gioco con i petardi a Milano, in via Alfonso Gatto, quartiere Forlanini. L'incidente è avvenuto oggi, giovedì 1 gennaio, intorno alle 12. Uno dei ragazzi ha subito la perdita di una mano, mentre l’altro è stato altresì ferito in modo serio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per le verifiche del caso.
L'incidente è avvenuto intorno alle 12 di oggi giovedì 1 gennaio in via Alfonso Gatto a Milano, quartiere Forlanini. L'altro dodicenne ha riportato profonde ferite al torace e alle gambe. 🔗 Leggi su Fanpage.it
