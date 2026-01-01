Due dodicenni gravemente feriti mentre giocano con i petardi a Milano | uno ha perso una mano

Due bambini di 12 anni sono rimasti gravemente feriti durante un gioco con i petardi a Milano, in via Alfonso Gatto, quartiere Forlanini. L'incidente è avvenuto oggi, giovedì 1 gennaio, intorno alle 12. Uno dei ragazzi ha subito la perdita di una mano, mentre l’altro è stato altresì ferito in modo serio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per le verifiche del caso.

Festeggiamenti di Capodanno: due dodicenni feriti gravemente, uno perde una mano. Nel Casertano in ospedale un bambino di 9 anni - A Napoli un 24enne perde tre dita per l'esplosione di un botto, dopo dimissioni si ferisce di nuovo (ANSA) ... ansa.it

Sparano i botti di Capodanno, due 12enni gravemente feriti: uno perde una mano - Due dodicenni sono rimasti gravemente feriti, nella tarda mattinata di oggi 1 gennaio, facendo esplodere dei botti. leggo.it

Due dodicenni feriti gravemente a Milano per i botti, uno perde la mano milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com

Nel 1994, il poliziotto di New Orleans Robert “Uncle Bob” Hoobler, che si trovava fuori servizio, rispose a un'emergenza dopo aver saputo che un bambino si era ferito gravemente. Forzò l'ingresso di un'abitazione, dove trovò il rapper Lil Wayne, allora dodicen - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.