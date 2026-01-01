Due dodicenni gravemente feriti mentre giocano con i petardi a Milano | uno ha perso una mano

Da fanpage.it 1 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due bambini di 12 anni sono rimasti gravemente feriti durante un gioco con i petardi a Milano, in via Alfonso Gatto, quartiere Forlanini. L'incidente è avvenuto oggi, giovedì 1 gennaio, intorno alle 12. Uno dei ragazzi ha subito la perdita di una mano, mentre l’altro è stato altresì ferito in modo serio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per le verifiche del caso.

L'incidente è avvenuto intorno alle 12 di oggi giovedì 1 gennaio in via Alfonso Gatto a Milano, quartiere Forlanini. L'altro dodicenne ha riportato profonde ferite al torace e alle gambe. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Milano, fanno esplodere un petardo: due dodicenni feriti, uno ha perso una mano

Leggi anche: Botti di Capodanno, due 12enni feriti a Milano: uno ha perso la mano

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Due 12enni gravemente feriti a Milano per i botti, uno perde una mano.

due dodicenni gravemente feritiDue dodicenni gravemente feriti mentre giocano con i petardi a Milano: uno ha perso una mano - L'incidente è avvenuto intorno alle 12 di oggi giovedì 1 gennaio in via Alfonso Gatto a Milano, quartiere Forlanini ... fanpage.it

due dodicenni gravemente feritiFesteggiamenti di Capodanno: due dodicenni feriti gravemente, uno perde una mano. Nel Casertano in ospedale un bambino di 9 anni - A Napoli un 24enne perde tre dita per l'esplosione di un botto, dopo dimissioni si ferisce di nuovo (ANSA) ... ansa.it

due dodicenni gravemente feritiSparano i botti di Capodanno, due 12enni gravemente feriti: uno perde una mano - Due dodicenni sono rimasti gravemente feriti, nella tarda mattinata di oggi 1 gennaio, facendo esplodere dei botti. leggo.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.