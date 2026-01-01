Milano, 1 gennaio 2026 – Nella tarda mattinata del primo gennaio, due dodicenni sono rimasti feriti mentre facevano esplodere un petardo. Uno dei giovani ha subito la perdita di una mano, mentre l’altro ha riportato ferite di diversa entità. L’incidente evidenzia i rischi legati all’uso di fuochi d’artificio da parte di minorenni e sottolinea l’importanza di rispettare le norme di sicurezza.

Milano, 1 gennaio 2026 – Dramma nella tarda mattinata del primo giorno dell’anno a Milano: due giovanissimi sono rimasti gravemente feriti mentre stavano facendo esplodere un grosso petardo. L’esplosione. L’incidente è avvenuto in via Alfonso Gatto, stradina alle spalle di viale Forlanini. I due ragazzini, dodicenni, stavano maneggiando un grosso fuoco d’artificio e, nel farlo esplodere, sono rimasti gravemente feriti. Ma l’esatta dinamica e le cause di quanto accaduto sono tutte da chiarire e se ne stanno occupando i carabinieri della stazione di Crescenzago. I feriti. I due giovanissimi sono stati subito soccorsi dal 118. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano, fanno esplodere un petardo: due dodicenni feriti, uno ha perso una mano

Leggi anche: Botti di Capodanno, due 12enni feriti a Milano: uno ha perso la mano

Leggi anche: Botti di Capodanno, due 12enni feriti gravemente: uno perde una mano, l'altro ha schegge al torace e alle gambe

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Capodanno, ordinanze e divieti in tutta Italia: dai botti alle piazze a numero chiuso; Botti di Capodanno: guida completa a regole, divieti e sanzioni; Botti di Capodanno, sequestri in tutta Italia. Rischi anche per gli animali domestici; A Roma un uomo è morto per l’esplosione di un petardo.

Milano, fanno esplodere un petardo: due dodicenni feriti, uno ha perso una mano - L'incidente è avvenuto nella tarda mattinata dell’1 gennaio, in via Gatto. msn.com