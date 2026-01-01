Dramma nella notte di Capodanno | 22enne muore nel lago Margherita

Durante la notte di Capodanno, una tragica vicenda ha scosso il Lago Margherita, quando un giovane di 22 anni ha perso la vita. Ciò che avrebbe dovuto essere una serata di festa e convivialità si è trasformata in una tragedia, lasciando sgomento tra amici e familiari. È ancora in corso l’indagine per chiarire le cause di questa scomparsa improvvisa.

Quella che doveva essere una notte di festa per vivere l'inizio dell'anno nuovo in compagnia degli amici più cari si è trasformata in tragedia. Un giovane di 22 anni, Andrea D'Agostini, residente a Villafranca Padovana ha perso la vita stanotte, tra il 31 dicembre e il primo gennaio, nel lago.

Camisano Vicentino: 22enne annega nel lago Margherita durante i festeggiamenti di Capodanno - Tragedia nella notte di Capodanno a Camisano Vicentino (Vicenza), dove un ragazzo di 22 anni ha perso la vita annegando nel lago Margherita. rainews.it

Dramma a Capodanno: 22enne annega nel laghetto Margherita dopo la festa - Un giovane di 22 anni è morto stanotte nel lago Margherita, a Camisano Vicentino. msn.com

