Dramma nella notte a Pistoia | muore un 17enne in moto
PISTOIA – Una tragedia ha scosso la città di Pistoia nella serata di ieri (18 ottobre). Un ragazzo di appena 17 anni ha perso la vita in seguito a un drammatico incidente stradale avvenuto in via Dalmazia, all’altezza dell’ingresso di Villa Puccini. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane — che era alla guida della sua moto — si sarebbe scontrato violentemente con un’autovettura che stava procedendo in direzione opposta. L’impatto è stato devastante: la moto è finita a diversi metri di distanza, mentre il ragazzo è stato sbalzato sull’asfalto riportando gravissime ferite. I primi soccorsi sono arrivati in pochi minuti: sul posto sono intervenuti l’automedica e un’ambulanza della Croce Verde. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
