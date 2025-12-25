Orrore nella città italiana | muore così proprio la notte di Natale | il dramma

Tragedia nella tarda serata a Casalgrande, in provincia di Reggio Emilia, dove un uomo ha perso la vita dopo essere stato investito da un’auto pirata mentre stava gettando alcuni rifiuti nei cassonetti. Dopo la fuga, la conducente del veicolo si è costituita nelle ore successive. L’investimento è avvenuto intorno alle 23. L’uomo è stato travolto da un’auto che, dopo l’impatto, non si è fermata a prestare soccorso, allontanandosi dal luogo dell’incidente. Per la vittima non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri, che hanno avviato i rilievi e dato il via alle ricerche del veicolo coinvolto, estese all’area compresa tra Reggio Emilia e Modena. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

