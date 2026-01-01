Dramma a Capodanno petardo innesca esplosione in un bar in Svizzera | 47 morti escluso il terrorismo Tajani | Quindici italiani dispersi

Un'esplosione, attribuita a un petardo, ha causato un grave incendio in un bar di Crans-Montana, in Svizzera, durante la notte di Capodanno. L’incidente, che ha provocato 47 vittime, non pare essere collegato a un atto terroristico. Tra i dispersi ci sarebbero anche quindici italiani. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente, mentre si cerca di fare luce sulla dinamica dell’accaduto.

L'incendio è scoppiato durante la festa di Capodanno. Nel locale, secondo la polizia, al momento del dramma c'erano almeno 100 persone. x.com

