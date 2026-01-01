Dramma a Capodanno petardo innesca esplosione in un bar in Svizzera | 47 morti escluso il terrorismo Tajani | Quindici italiani dispersi

Un'esplosione, attribuita a un petardo, ha causato un grave incendio in un bar di Crans-Montana, in Svizzera, durante la notte di Capodanno. L’incidente, che ha provocato 47 vittime, non pare essere collegato a un atto terroristico. Tra i dispersi ci sarebbero anche quindici italiani. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente, mentre si cerca di fare luce sulla dinamica dell’accaduto.

Non sarebbe doloso il violento incendio che nella notte ha devastato un bar molto frequentato dai turisti a Crans-Montana, nota stazione sciistica del Canton Vallese, in Svizzera. Il bilancio provvisorio è drammatico: 47 persone morte, al momento, e oltre 100 feriti. Le autorità locali hanno escluso che si tratti di un atto terroristico, mentre l’ipotesi prevalente è quella di un evento accidentale. 🔗 Leggi su Feedpress.me

