Dramma a Capodanno petardo innesca esplosione in un bar in Svizzera | 40 morti escluso il terrorismo Ci sono italiani di cui non si hanno notizie
Un’esplosione avvenuta durante la notte di Capodanno in un bar di Crans-Montana, in Svizzera, ha causato molte vittime. L’incidente sembra essere stato innescato da un petardo, escludendo al momento l’ipotesi terroristica. Tra le persone coinvolte ci sono anche italiani, di cui non si hanno ancora notizie. La vicenda sta attirando l’attenzione per la gravità dell’accaduto e le sue conseguenze.
Non sarebbe doloso il violento incendio che nella notte ha devastato un bar molto frequentato dai turisti a Crans-Montana, nota stazione sciistica del Canton Vallese, in Svizzera. Il bilancio provvisorio è drammatico: si parla di circa 40 persone morte e di oltre 100 feriti. Le autorità locali hanno escluso che si tratti di un atto terroristico, mentre l’ipotesi prevalente è quella di un evento. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Capodanno a Cagliari, petardo lanciato tra la folla ferisce una ragazza - Cagliari Notte di Capodanno abbastanza tranquilla in città, con nessun grave episodio capitato fra musica, botti e alcol. lanuovasardegna.it
Tragedia di Capodanno a Ostia: quarantenne muore per l’esplosione di un petardo - La vittima, un quarantenne, è rimasto gravemente ferito dopo che un petardo gli è esploso in mano. unionesarda.it
Dramma di Capodanno, cade nel lago e muore Il giovane aveva appena 22 anni #capodanno #vicenza #veneto #morte #lavocedirovigo - facebook.com facebook
L'incendio è scoppiato durante la festa di Capodanno. Nel locale, secondo la polizia, al momento del dramma c'erano almeno 100 persone. x.com
