Dramma a Capodanno petardo innesca esplosione in un bar in Svizzera | 40 morti escluso il terrorismo Ci sono italiani di cui non si hanno notizie

Un’esplosione avvenuta durante la notte di Capodanno in un bar di Crans-Montana, in Svizzera, ha causato molte vittime. L’incidente sembra essere stato innescato da un petardo, escludendo al momento l’ipotesi terroristica. Tra le persone coinvolte ci sono anche italiani, di cui non si hanno ancora notizie. La vicenda sta attirando l’attenzione per la gravità dell’accaduto e le sue conseguenze.

Tragedia di Capodanno a Ostia: quarantenne muore per l’esplosione di un petardo - La vittima, un quarantenne, è rimasto gravemente ferito dopo che un petardo gli è esploso in mano. unionesarda.it

Dramma di Capodanno, cade nel lago e muore Il giovane aveva appena 22 anni #capodanno #vicenza #veneto #morte #lavocedirovigo - facebook.com facebook

L'incendio è scoppiato durante la festa di Capodanno. Nel locale, secondo la polizia, al momento del dramma c'erano almeno 100 persone. x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.