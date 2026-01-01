Donna esce di casa per vedere i fuochi di Capodanno un' auto la travolge e la uccide

Una donna di 73 anni è deceduta a Cassola, Vicenza, dopo essere stata investita da un’auto durante i festeggiamenti di Capodanno. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima sarebbe stata colpita da un veicolo in transito e sbalzata a diversi metri di distanza, finendo contro un muretto. L’incidente ha suscitato grande cordoglio nella comunità locale.

Una donna di 73 anni è stata travolta e uccisa da un'auto la notte di Capodanno a Cassola (Vicenza). La vittima sarebbe stata centrata da una vettura di passaggio e sbalzata in avanti per una quindicina di metri, finendo contro un muretto.L'incidenteSecondo le prime ricostruzioni, la donna. 🔗 Leggi su Today.it

