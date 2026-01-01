Dai i soldi ad Alshawa Chi è il finanziatore di Hamas a Portofino con Hannoun

Mohammad Hannoun, presidente dell'Associazione palestinesi in Italia, è stato recentemente arrestato per sospetti legami terroristici. Tra le sue frequentazioni, la giudice Silvia Carpanini segnala anche quella con Amr Alshawa, noto finanziatore di Hamas a Portofino. Questa relazione solleva interrogativi sulle reti di sostegno e le connessioni tra figure pubbliche e ambienti rischiosi.

Tra le frequentazioni "pericolose" di Mohammad Hannoun, il presidente dell'Associazione palestinesi in Italia, arrestato sabato per terrorismo insieme ad altre sei persone, la giudice Silvia Carpanini indica anche quella con Amr Alshawa. Alshawa è amministratore del fondo di investimento immobiliare turco Trend Gyo, inserito dallo Stato di Israele tra le associazioni che finanziano Hamas. Non solo. A ottobre 2023 gli Usa lo inseriscono nelle liste dei soggetti che finanziano l'organizzazione, lo sottopone a sanzioni e offre una ricompensa di 10 milioni di dollari a chi fornisca informazioni su di lui.

