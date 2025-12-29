Soldi ad Hamas presidio di sostegno ad Hannoun davanti al carcere di Marassi aumenta il numero degli indagati

Nelle ultime ore, cresce l'attenzione sull’indagine riguardante i presunti finanziamenti a Hamas e il presidio di sostegno ad Hannoun davanti al carcere di Marassi. I movimenti Propal stanno utilizzando chat e social per promuovere un rassemble di protesta previsto oggi pomeriggio nel parcheggio della casa circondariale di Genova. Un volantino online invita i partecipanti a unirsi alle 18, mentre il numero degli indagati continua ad aumentare.

I movimenti Propal sfruttano chat e social per lanciare appelli ad accorrere numerosi oggi pomeriggio nel parcheggio della casa circondariale di Genova Un volantino pubblicato sui social e nelle chat dei movimenti invita tutti a un presidio organizzato alle 18 di oggi davanti al carcere di Marassi.

Hamas e la rete per i soldi: Un referente in ogni zona (sia in Italia che all’estero) - Un’inchiesta della procura di Genova ha portato all’arresto di nove persone, tra cui un architetto, ritenute parte di una cellula di Hamas radicata in Italia e collegata a una ... ilmessaggero.it

I bolognesi hanno il diritto di sapere se Lepore ha usato soldi pubblici per andare ad ascoltare Mohammad Hannoun, arrestato per finanziamenti ad Hamas, il 17 novembre a Genova. È inquietante che Lepore sia andato ad ascoltarlo. È ancora più grave se p - facebook.com facebook

Soldi ad Hamas, la rete italiana”. “Hamas, finanziamenti dall’Italia”. “Retata tra i pro-Pal”. “La beneficenza del terrore”. Titoli strillati, prime pagine e apertura dei notiziari per nove arresti di cittadini di origine palestinese, per le quali vale la presunzione di innoce x.com

