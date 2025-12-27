Soldi ad Hamas arrestato Mohammad Hannoun

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo mesi dalla nostra inchiesta arriva una svolta su Mohammad Hannoun: dopo una maxi inchiesta condotta dalla polizia di Stato e dalla Digos di Genova il giordano filo Hamas è stato tratto in arresto. Articolo in aggiornamento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

soldi ad hamas arrestato mohammad hannoun

© Ilgiornale.it - Soldi ad Hamas, arrestato Mohammad Hannoun

Leggi anche: Mohammad Hannoun farà ricorso contro il foglio di via: "Mai finanziato Hamas"

Leggi anche: Un pericolo per la democrazia: perché Mohammad Hannoun non può restare in Italia

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.