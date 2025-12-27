Soldi ad Hamas arrestato Mohammad Hannoun
Dopo mesi dalla nostra inchiesta arriva una svolta su Mohammad Hannoun: dopo una maxi inchiesta condotta dalla polizia di Stato e dalla Digos di Genova il giordano filo Hamas è stato tratto in arresto. Articolo in aggiornamento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche: Mohammad Hannoun farà ricorso contro il foglio di via: "Mai finanziato Hamas"
Leggi anche: Un pericolo per la democrazia: perché Mohammad Hannoun non può restare in Italia
Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.
Dai soldi di Hamas per pagare i viaggi alla Albanese al silenzio di Schlein sugli insulti sessisti alla Meloni passando per la profezia di Trump fino a LeBron James e molto altro: il direttore Cerno vi racconta cosa c'è nel Giornale di oggi #IlGiornale #PrimaG - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.