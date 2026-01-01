Crans-Montana16enne milanese in coma
Un'esplosione nel bar La Costellation a Crans-Montana ha coinvolto tre giovani di Milano, di 16 anni. Attualmente, uno di loro si trova in coma, mentre gli altri stanno ricevendo cure mediche. La vicenda è sotto indagine, e le autorità stanno valutando le cause dell'incidente.
19.00 Tre ragazzi di Milano,tutti di 16 anni sono rimasti coinvolti nell'esplosione avvenuta nel bar La Costellation, a Crans-Montana.Una ragazza è ricoverata in coma all'ospedale di Zurigo,dove è stata trasferita d'urgenza dopo l'incendio.Trasportato in elicottero al Niguarda di Milano un giovane.Avrebbe riportato ustioni gravi a una mano oltre che alla testa,ma le sue condizioni sono monitorate dai medici. Il terzo giovane è rimasto illeso perché respinto all'ingresso del locale e ha assistito alla tragedia da fuori. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
