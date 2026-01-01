Crans-Montana ragazza 16enne di Milano ricoverata in coma L' amico salvo per miracolo | non l' hanno fatto entrare
Tre adolescenti milanesi di 16 anni sono stati coinvolti nell’esplosione avvenuta nella notte a Crans-Montana, in Svizzera. Una ragazza si trova attualmente in coma, mentre un altro giovane è stato salvato per miracolo, non essendo stato fatto entrare. La vicenda ha suscitato attenzione e preoccupazione nella comunità locale e tra i familiari dei coinvolti.
Un gruppo di tre ragazzi di Milano, tutti di 16 anni, è rimasto coinvolto nell'esplosione avvenuta nella notte a Crans-Montana, in Svizzera.
