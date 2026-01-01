Crans-Montana, in Svizzera, è al centro di una tragedia avvenuta durante la notte di Capodanno. Un'esplosione nel bar Le Constellation ha provocato incendi e un

L'esplosione, le fiamme, il "flashover" e un'unica via di uscita: quanto accaduto in un bar di Crans-Montana, Le Constellation, in Svizzera, è già stato ribattezzato come la tragedia di Capodanno. Il rogo, che si sarebbe propagato a gran velocità all'interno del locale seminterrato, non ha lasciato scampo a decine di giovani che erano lì per trascorrere l'ultima notte delk 2025 e salutare l'inizio dell'anno nuovo. È successo intorno all'1.30. Il bilancio attuale è di 47 morti e oltre 100 feriti. L'ORIGINE DELL'INCENDIO Ancora da individuare le cause del rogo. Per risalire all'innesco, gli inquirenti che stanno indagando sul caso stanno raccogliendo le testimonianze di chi era sul posto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Crans-Montana, esplosioni, fiamme e "flashover": strage di Capodanno, cosa sappiamo

Leggi anche: Esplosione in un locale a Crans-Montana in Svizzera durante i festeggiamenti di Capodanno, diversi morti: cosa sappiamo

Leggi anche: Strage a Crans-Montana: 40 morti e 100 feriti al party di Capodanno per under 17 nella località sciistica svizzera. «Le fiamme e gli scoppi, una carneficina» | LIVE Tajani: non escluse vittime italiane

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Esplosione a Crans-Montana, dalla dinamica dell'incendio alle vittime: cosa sappiamo; Svizzera, rogo in un bar di Crans-Montana. “Un flashover ha provocato l’esplosione. L’incendio partito dalle …; Le fiamme, poi l'esplosione. Incendio devasta un bar di Crans-Montana, in Svizzera. Decine di morti a Capodanno; Cosa sappiamo della strage causata da un incendio a Crans-Montana, in Svizzera.

Crans-Montana, l'esplosione causata da un "flashover": cos'è. «Propagazione istantanea delle fiamme, quasi impossibile salvarsi» - Le autorità cantonali hanno spiegato che si tratta di un ... msn.com