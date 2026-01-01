Cosa ha scritto il presidente Mattarella nella lettera a Papa Leone XIV | il messaggio ai governi

Il presidente Mattarella ha inviato una lettera a Papa Leone XIV, ricordando le parole di Papa Paolo VI:

"Mai più la guerra". Il presidente della Repubblica Mattarella, in un messaggio a Papa Leone XIV, ha ricordato le parole del suo predecessore Paolo VI. Ha detto che negli ultimi anno la "comunità internazionale" ha fatto "insufficienti passi" verso la pace: "Abbiamo invece il dovere di resistere a questa oscura inerzia.

