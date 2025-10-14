Papa Leone XIV al Quirinale dal presidente Mattarella

Papa Leone XIV in visita ufficiale al Presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, al Palazzo del Quirinale. In collegamento dal Quirinale Cristiana Caricato TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

