Cortona in migliaia a festeggiare il Capodanno 2026 Bella riuscita degli eventi

Il Capodanno 2026 a Cortona ha visto la partecipazione di migliaia di persone, confermando il successo degli eventi organizzati per la serata. La città si è animata con iniziative che hanno coinvolto residenti e visitatori, creando un’atmosfera di festa e convivialità. Un bilancio positivo per una manifestazione che ha saputo valorizzare le tradizioni e l’accoglienza di Cortona in questa occasione speciale.

Arezzo, 1 gennaio 2026 – . Tutto pieno in piazza al museo e a teatro. Gli auguri del sindaco Luciano Meoni. Tutto pieno a Cortona per gli eventi di Capodanno, l'Amministrazione comunale ringrazia gli organizzatori e tutti gli addetti ai lavori che hanno garantito la riuscita delle manifestazioni. A partire dalla festa con i deejay e l'animazione di Radio Mitology con l'organizzazione di Andrea Caneschi. Piazza della Repubblica ha regalato il consueto colpo d'occhio con tanta gente che dai locali o da lontano ha deciso di raggiungere la città per divertirsi nella lunga notte di San Silvestro.

Capodanno a Cortona: concerto in piazza colazione al museo - Ad esibirsi sarà la Cor Orchestra, diretta dal maestro Marco Ferruzzi, con un ... arezzonotizie.it

Capodanno a Cortona: musica, festa in piazza e grande concerto per accogliere il 2026 - A Cortona grande attesa per i festeggiamenti di fine anno e del primo giorno del 2026, che si terranno in piazza della Repubblica con lo show di Radio Mitology. corrierediarezzo.it

