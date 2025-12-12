Capodanno 2026 a Terni il programma degli eventi | la presentazione in DIRETTA
Il Capodanno 2026 a Terni si prepara a offrire un ricco programma di eventi, annunciato durante una conferenza stampa in diretta a Palazzo Spada. L’amministrazione comunale presenterà le iniziative previste per celebrare l’arrivo del nuovo anno, coinvolgendo la comunità e creando un’atmosfera festosa e coinvolgente per residenti e visitatori.
Conferenza stampa a Palazzo Spada per illustrare gli eventi promossi dall’amministrazione comunale per festeggiare l’arrivo del 2026 a Terni. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
