Federmoda segnala che i saldi privati rappresentano una minaccia per il settore, con un impatto potenziale sulla ripresa delle attività commerciali. In Veneto, quasi 1,4 milioni di famiglie su 2,1 milioni si preparano a partecipare alle vendite, a partire da sabato 3 gennaio. È importante monitorare l’andamento di questa stagione per comprendere le tendenze di acquisto e le sfide che il settore deve affrontare.

Saranno poco meno di un milione e 400mila su un totale di 2,1 milioni le famiglie venete che, da sabato prossimo, 3 gennaio, si dedicheranno ai saldi. Per Padova e provincia sui tratta di 270mila famiglie su un complessivo di 400mila. «Siamo un po’ tra “color che son sospesi” - ha esordito. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

© Padovaoggi.it - L'allarme di Federmoda: «Il nostro nemico? I saldi privati»

Leggi anche: Federmoda lancia l’allarme: «A Padova una strage di negozi chiusi, servono incentivi subito»

Leggi anche: Sondaggio Saldi Privati: Federica Nargi in cima alle icone di stile 2025

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Il Tavolo della Moda fa il punto prima di Natale https://shorturl.at/jVG40 Confindustria Moda CNA Federmoda - facebook.com facebook