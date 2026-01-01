I saldi invernali sono ufficialmente iniziati, con la Valle d’Aosta che apre le vendite domani, seguita dalle altre regioni italiane a partire da sabato 3 gennaio. Secondo Confcommercio, si prevede un giro d’affari complessivo di circa 4,9 miliardi di euro. Questo periodo rappresenta un’occasione importante per i consumatori e per le attività commerciali, segnando un momento chiave per il settore retail durante la stagione invernale.

Tempo di lettura: 2 minuti Saldi invernali al via. Parte domani la Valle d’Aosta, seguita sabato 3 gennaio dalle altre Regioni. Saranno 16 milioni, secondo le stime dell’Ufficio Studi Confcommercio, le famiglie che si dedicheranno allo shopping scontato e ogni persona spenderà circa 137 euro, per un giro di affari di 4,9 miliardi di euro. Ecco di seguito alcuni principi base che Federazione moda Italia e Confcommercio ricordano ai consumatori per il corretto acquisto degli articoli in saldo: 1. Cambi: la possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Saldi invernali al via, Confcommercio: “Giro d’affari da 4,9 miliardi”

Leggi anche: Da sabato al via i saldi invernali in Sicilia, Confcommercio: "Segnali positivi dai consumi natalizi"

Leggi anche: Saldi invernali al via, Confcommercio: "Previsioni positive dopo un autunno complesso"

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

IL 3 GENNAIO AL VIA I SALDI INVERNALI 2026; Saldi invernali al via, Confcommercio: Previsioni positive, dopo un autunno complesso; Saldi invernali al via il 3 gennaio. Confcommercio Ascom Imola: «Occasione per sostenere i negozi di prossimità»; Saldi invernali 2026: meno romani pronti all’acquisto, ma cresce la multicanalità.

Saldi invernali al via. Confcommercio, giro d'affari da 4,9 miliardi - Saranno 16 milioni, secondo le stime dell'Ufficio Studi Confcommercio, le famiglie che si dedichera ... msn.com