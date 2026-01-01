Colorina piange il suo storico parroco

Colorina piange la perdita di Don Giancarlo Mapelli, il parroco che ha servito la comunità locale per oltre 50 anni. La sua presenza ha segnato profondamente la storia religiosa e sociale del paese, lasciando un ricordo indelebile tra i fedeli e i cittadini. La comunità si unisce nel cordoglio, riconoscendo l’importanza del suo contributo nel tempo.

