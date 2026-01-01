Colorina piange il suo storico parroco
Colorina piange la perdita di Don Giancarlo Mapelli, il parroco che ha servito la comunità locale per oltre 50 anni. La sua presenza ha segnato profondamente la storia religiosa e sociale del paese, lasciando un ricordo indelebile tra i fedeli e i cittadini. La comunità si unisce nel cordoglio, riconoscendo l’importanza del suo contributo nel tempo.
: è infatti venuto a mancare Don Giancarlo Mapelli, che per 50 anni ha prestato servizio a Colorina e Valle.I funeraliI funerali di Don Mapelli, nato in provincia di Milano e che ha vissuto l'ultimo periodo della sua vita all'istituto Santa Croce di Como. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Leggi anche: La comunità piange la scomparsa di Don Gigi De Rosa, il parroco in trincea nelle periferie
Leggi anche: Don Renato Bertini, Sant'Andrea ricorda lo storico parroco
Colorina piange il suo storico parroco.
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.