Don Renato Bertini Sant' Andrea ricorda lo storico parroco

Arezzo, 28 ottobre 2025 – Venerdì 31 ottobre, alle ore 18, verrà celebrata la Santa Messa per i cento anni dalla sua nascita nella chiesa di San Gemignano. Sarà presente una delegazione del Quartiere a cui era profondamente legato. Porta Sant'Andrea ricorda don Renato Bertini. Lo farà venerdì 31 ottobre, alle ore 18, nella chiesa di San Gemignano ad Arezzo in occasione della Santa Messa per i cento anni dalla sua nascita, alla presenza del vessillo biancoverde. Fin dall'ordinazione sacerdotale nell'aprile del 1948, don Renato è rimasto per tutta la vita legato alla parrocchia di San Gemignano di cui era parroco, oltre che anima del "Circolino don Bosco". 🔗 Leggi su Lanazione.it

