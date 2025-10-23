La comunità piange la scomparsa di Don Gigi De Rosa il parroco in trincea nelle periferie

GALLIPOLI – Il parroco della porta accanto che con il sorriso, la battuta pronta, e la pacca sulla spalla era abituato a seminare pace e fratellanza nelle impervie periferie di Gallipoli. Nella mattinata la comunità e la diocesi gallipolina hanno appreso della morte di don Gigi De Rosa, dal 2008. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

