La comunità piange la scomparsa di Don Gigi De Rosa il parroco in trincea nelle periferie
GALLIPOLI – Il parroco della porta accanto che con il sorriso, la battuta pronta, e la pacca sulla spalla era abituato a seminare pace e fratellanza nelle impervie periferie di Gallipoli. Nella mattinata la comunità e la diocesi gallipolina hanno appreso della morte di don Gigi De Rosa, dal 2008. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
DOLORE E SILENZIO A GIOIA TAURO: LA COMUNITÀ PIANGE IL PICCOLO NICODEMO La morte del bimbo di otto anni travolto dal crollo di un muro scuote l’intera Calabria. Il cordoglio del sindaco Scarcella e del sindaco metropolitano Falcomatà. Proclama - facebook.com Vai su Facebook
Lecce piange Don Rossano Santoro. Il sacerdote è morto per un male incurabile - Il sacerdote, 65 anni, si è spento lunedì dopo aver affrontato una grave malattia. Da quotidianodipuglia.it