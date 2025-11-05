Superluna del Castoro | la Luna più grande degli ultimi sei anni Ecco come e quando vederla

Alzare gli occhi al cielo e vedere una luminosa luna piena più grande del solito. Dopo la luna rossa, il cielo ci regalerà uno spettacolo suggestivo: la Superluna del Castoro, la più grande degli ultimi 6 anni. Il satellite della Terra sarà visibile il 5 novembre nel plenilunio, cioè nella fase piena, a partire dalle 16:30 circa, quando sorgerà a Est subito dopo il tramonto. Il momento clou sarà alle 23:27, quando la Luna si troverà al perigeo, ovvero il punto più vicino al nostro pianeta, a soli 356.980 chilometri di distanza. Tra astronomia e simbolismo. Rispetto a una normale Luna piena, la Superluna può apparire circa il 7% più grande e fino al 20% più luminosa. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Superluna del Castoro: la Luna più grande degli ultimi sei anni. Ecco come e quando vederla

