Chiesa-Inter clamoroso sorpasso alla Juve? Il piano segreto e il nuovo ruolo a sorpresa

Nell’attesa del match tra Chiesa e Inter, si susseguono voci di un possibile sorpasso ai danni della Juventus. Secondo alcune indiscrezioni, il club nerazzurro avrebbe studiato un piano tattico inedito e potrebbe coinvolgere Chiesa, con l’obiettivo di rafforzare la propria posizione. La situazione resta da chiarire, mentre i tifosi seguono con attenzione gli sviluppi di questa possibile mossa strategica.

Inter News 24 Libero lancia l’indiscrezione: Chiesa da Liverpool? Nerazzurri pronti alla beffa ai bianconeri con una mossa tattica inedita. Mentre l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori sembrava monopolizzata dal possibile ritorno di Joao Cancelo, il mercato dell’ Inter potrebbe preparare un colpo di scena ben più rumoroso, destinato a infiammare il derby d’Italia anche fuori dal campo. Secondo un’indiscrezione lanciata dal quotidiano Libero, i radar di Viale della Liberazione si sono spostati su Federico Chiesa. L’esterno della Nazionale, approdato al Liverpool con grandi aspettative, sta vivendo un incubo sportivo alla corte di Arne Slot: i numeri riportati dalla stampa sono impietosi e raccontano di appena 392 minuti in campo e una sola titolarità in Premier League. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chiesa-Inter, clamoroso sorpasso alla Juve? Il piano “segreto” e il nuovo ruolo a sorpresa Leggi anche: Sondaggi regionali, il sorpasso clamoroso a sorpresa. C’è già chi pesta i piedi per terra Leggi anche: Spors Juve, spunta questa soluzione a sorpresa per il ruolo di nuovo direttore sportivo! Tutti gli aggiornamenti La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. E se fosse Chiesa l'innesto per la fascia destra dell'Inter Marotta ci pensa: la situazione per il giocatore del Liverpool - facebook.com facebook VIDEO / Guarro: "Cancelo-Inter, sì convinto di Chivu. Vertice a breve. Chiesa e Calha..." x.com

