Spors Juve spunta questa soluzione a sorpresa per il ruolo di nuovo direttore sportivo! Tutti gli aggiornamenti

Spors Juve, Comolli valuta il profilo internazionale: sotto contratto col Southampton, è l’opzione alternativa se dovesse sfumare Ottolini. Nella complessa partita a scacchi per la scelta del nuovo Direttore Sportivo, la Juventus non lascia nulla al caso e, mentre lavora per liberare il prescelto Marco Ottolini, continua a monitorare le alternative. Tra queste, come riportato da Tuttosport, resiste con forza la candidatura di Johannes Spors, dirigente tedesco dal profilo marcatamente internazionale, considerato un’opzione valida qualora la pista italiana dovesse rivelarsi impraticabile nell’immediato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Spors Juve, spunta questa soluzione a sorpresa per il ruolo di nuovo direttore sportivo! Tutti gli aggiornamenti

