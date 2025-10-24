Spors Juve spunta questa soluzione a sorpresa per il ruolo di nuovo direttore sportivo! Tutti gli aggiornamenti

Juventusnews24.com | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Spors Juve, Comolli valuta il profilo internazionale: sotto contratto col Southampton, è l’opzione alternativa se dovesse sfumare Ottolini. Nella complessa partita a scacchi per la scelta del nuovo Direttore Sportivo, la  Juventus  non lascia nulla al caso e, mentre lavora per liberare il prescelto  Marco Ottolini, continua a monitorare le alternative. Tra queste, come riportato da  Tuttosport, resiste con forza la candidatura di  Johannes Spors, dirigente tedesco dal profilo marcatamente internazionale, considerato un’opzione valida qualora la pista italiana dovesse rivelarsi impraticabile nell’immediato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

spors juve spunta questa soluzione a sorpresa per il ruolo di nuovo direttore sportivo tutti gli aggiornamenti

© Juventusnews24.com - Spors Juve, spunta questa soluzione a sorpresa per il ruolo di nuovo direttore sportivo! Tutti gli aggiornamenti

Approfondisci con queste news

Nuovo direttore sportivo Juve: spunta la candidatura di Johannes Spors. Ecco cosa filtra e perché piace al club bianconero - Ecco cosa filtra e perché l’ex dirigente del Genoa piace al club bianconero La Juventus è pronta ad avviare una profonda riorgan ... juventusnews24.com scrive

spors juve spunta soluzioneSky Svizzera – Direttore sportivo Juve, spunta Johannes Spors. Ecco chi è - Secondo le indiscrezioni che arrivano dalla Svizzera, Johannes Spors sarebbe in corsa per essere il nuovo direttore sportivo della Juventus. Secondo ilbianconero.com

spors juve spunta soluzioneJuventus, per il ruolo di direttore sportivo spunta il nome di Spors - Secondo quanto riportato da Sky Sport Svizzera, tra i principali candidati spicca il nome di Johannes Spors, attuale direttore tecnico del Southampton. Secondo it.blastingnews.com

Cerca Video su questo argomento: Spors Juve Spunta Soluzione