Caterina è la prima nata del 2026 | è venuta alla luce 1? dopo la mezzanotte

Caterina è la prima nata nel Sannio nel 2026, venuta alla luce alle 0:01 del primo gennaio presso il reparto di Ostetricia e Ginecologia del San Pio di Benevento. La piccola, del peso di 2,785 chilogrammi, è nata spontaneamente e ora rende felice la famiglia di Mirabella Eclano. Questo evento segna l’inizio del nuovo anno con una nascita che porta speranza e gioia alla comunità locale.

