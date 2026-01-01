Caterina è la prima nata del 2026 | è venuta alla luce 1? dopo la mezzanotte
Caterina è la prima nata nel Sannio nel 2026, venuta alla luce alle 0:01 del primo gennaio presso il reparto di Ostetricia e Ginecologia del San Pio di Benevento. La piccola, del peso di 2,785 chilogrammi, è nata spontaneamente e ora rende felice la famiglia di Mirabella Eclano. Questo evento segna l’inizio del nuovo anno con una nascita che porta speranza e gioia alla comunità locale.
Tempo di lettura: < 1 minuto E’ Caterina la prima nata nel Sannio del 2026. Alle 0.01 di questo primo gennaio, la mamma assistita dall’equipe medica del Reparto Ostetricia e Ginecologia del San Pio di Benevento, ha dato alla luce spontaneamente una splendida piccola di 2,785 chilogrammi che ora allieta la famiglia della cittadina di Mirabella Eclano. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Leggi anche: Zhoe è nata un secondo dopo la mezzanotte al Garibaldi Nesima, prima nascita nel 2026 a Catania
Leggi anche: Il nuovo anno a Bari inizia con Luana: è lei la prima nata del 2026 in città
EGADI RUNNING CRUISE Prima tappa - Vertical di Santa Caterina (Favignana) Franco Mura Arrivederci all'11-12-13 settembre 2026 www.ecotrailsicilia.it #noisiamoecotrailsicilia #verotrail #NatureAlwaysWins #trailrunning - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.