Zhoe è nata un secondo dopo la mezzanotte al Garibaldi Nesima prima nascita nel 2026 a Catania

A Catania, all’Ospedale Garibaldi Nesima, appena trascorsa la mezzanotte del 2026, è nata Zhoe, la prima bambina del nuovo anno nella città. La sua nascita segna un momento di transizione e speranza, accolta con gioia dai familiari e dai presenti. Un evento che sottolinea l’inizio di un nuovo ciclo, portando con sé promesse e aspettative per il futuro.

