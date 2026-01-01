Zhoe è nata un secondo dopo la mezzanotte al Garibaldi Nesima prima nascita nel 2026 a Catania
A Catania, all’Ospedale Garibaldi Nesima, appena trascorsa la mezzanotte del 2026, è nata Zhoe, la prima bambina del nuovo anno nella città. La sua nascita segna un momento di transizione e speranza, accolta con gioia dai familiari e dai presenti. Un evento che sottolinea l’inizio di un nuovo ciclo, portando con sé promesse e aspettative per il futuro.
Un secondo dopo la mezzanotte, all’Ospedale Gaibaldi Nesima, Catania ha accolto il nuovo anno con il pianto gentile di Zhoe. La bambina è nata nel reparto di Ginecologia diretto dal professor Ettore, inaugurando simbolicamente l’inizio del 2026 con una storia di vita e fiducia.Zhoe pesa 2.780. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Leggi anche: “Natale a Nesima” 2025, all’Arnas Garibaldi di Catania si festeggia la vita
Leggi anche: Prima Arisa e dopo mezzanotte The Kolors: guida al concerto di Capodanno 2026 al Politeama
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.