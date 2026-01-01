Castellanos la Lazio apre alla cessione | 30 milioni e la Premier sullo sfondo

Valentín Castellanos è nuovamente al centro delle discussioni di mercato, con la Lazio che valuta una possibile cessione. La proposta di circa 30 milioni di euro ha attirato l'interesse di club della Premier League, aprendo uno scenario che potrebbe cambiare gli equilibri della squadra biancoceleste. La trattativa si inserisce in un contesto di valutazioni precise e opportunità da valutare attentamente.

Il futuro di Valentín Castellanos è tornato al centro del mercato. Non per una suggestione, ma per una valutazione chiara e una finestra che, per la Lazio, può diventare decisiva. L'attaccante argentino non è più considerato intoccabile e, davanti a un'offerta da 30 milioni di euro, il club biancoceleste è pronto ad ascoltare. Non è una rottura, né una bocciatura tecnica. È una scelta di equilibrio, figlia di numeri, strategia e opportunità. Castellanos sul mercato: la posizione della Lazio. A Formello il messaggio è stato recapitato da tempo: il mercato di gennaio sarà gestito senza squilibri, con eventuali innesti legati a cessioni importanti.

