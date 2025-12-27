Il Flamengo torna alla carica per Castellanos | la Lazio chiede 35 milioni
Roma, 27 dicembre 2025 – Dopo l'assalto dell'estate scorsa, il Flamengo torna alla carica per il Taty Castellanos. Che l'argentino sia l'attaccante preferito della squadra brasiliana è ormai noto: già nella passata sessione di mercato, infatti, in casa Lazio erano arrivate delle offerte per il giocatore argentino, ma la dirigenza biancoceleste, complice il blocco del mercato, aveva preferito rispedire tutto al mittente e tenersi l'ex Girona. Ora, però, la situazione potrebbe cambiare: il Flamengo non ha mai smesso di osservare Castellanos e ora è pronto a bussare nuovamente alla porta della Lazio, più carico che mai. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
