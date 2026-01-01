Capodanno vip | il 2026 inizia tra look audaci balli scatenati e senso di rinascita

Il Capodanno 2026 ha visto protagonisti diversi approcci: da look audaci e balli scatenati a momenti di relax in ambienti caldi o montani. Personalità del mondo dello spettacolo, come Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, hanno scelto il convivialità tra amici e famiglia, mentre altri, come Gianluca Gazzoli, hanno optato per il silenzio delle vette. Un nuovo inizio caratterizzato da diverse modalità di festeggiamento, simbolo di rinascita e nuovi orizzonti.

C'è chi ha trascorso il Capodanno al caldo (vedi Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti), chi ha preferito la montagna (come il conduttore Gianluca Gazzoli). Nessuno ha rinunciato alla tavolata con famiglia e amici, qualcuno con dress code total red.

