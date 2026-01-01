Capodanno a Bologna brucia il Vecchione Balli e musica in piazza Maggiore per salutare il 2026

A Bologna, il tradizionale evento di Capodanno si conclude con la tradizionale accensione del Vecchione in Piazza Maggiore. Un momento che coinvolge circa 9.000 persone, accompagnato da musica e intrattenimento, per salutare l’arrivo del 2026. La serata rappresenta un’occasione per condividere un momento di festa e tradizione nel cuore della città.

Bologna, 1 gennaio 2026 - Dopo le maxi rocce gonfiabili, spazio al Vecchione in Piazza Maggiore con il grande evento della notte di Capodanno aperto a 9mila persone, a suon di musica e intrattenimento. Tante emozioni con i fuochi d’artificio. Il Vecchione d’artista 2026 bruciato a mezzanotte in un suggestivo falò era firmato dall’ artista Dem: un Gremlin oviparo, la riproduzione di una creatura fantastica con orecchie da pipistrello, nel suo busto-nido racchiudeva un uovo rosso, a evocare il male in gestazione, tra umano e disumano: un invito a riflettere sulla responsabilità individuale, per contrastare il male che vediamo nel mondo, dobbiamo prima confrontarci con quello che ognuno e ognuna di noi porta dentro di sé. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Capodanno a Bologna, brucia il Vecchione. Balli e musica in piazza Maggiore per salutare il 2026 Leggi anche: Capodanno in Piazza Maggiore: rogo del Vecchione e dj set per salutare il 2026 Leggi anche: Capodanno in piazza Maggiore. La festa tra musica e Vecchione Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Bologna brucia le brutture del 2025: il significato della tradizione del Vecchione; A Bologna il tradizionale 'Rogo del Vecchione' per la notte di Capodanno; Capodanno in piazza Maggiore, le regole e l’ordinanza del Comune; Capodanno a Bologna, brucia il Vecchione. Balli e musica in piazza Maggiore per salutare il 2026. Capodanno a Bologna, brucia il Vecchione. Balli e musica in piazza Maggiore per salutare il 2026 - I festeggiamenti continuano con il gran Ballo dell’Ottocento ... ilrestodelcarlino.it

Capodanno in Piazza Maggiore, a mezzanotte brucia il Vecchione e due dj che mettono musica - A Bologna il Capodanno 2026 celebra l’arrivo del nuovo anno con il Vecchione Gremlin oviparo in piazza Maggiore, musica dei Dj La Funky e Bassi Maestro e regole di sicurezza per 9. gazzettadibologna.it

Bologna brucia le brutture del 2025: il significato della tradizione del Vecchione - Bologna, 30 gennaio 2025 – Eccolo il Gremlin oviparo che darà l’addio al 2025 con tutte le sue brutture e il benvenuto a un 2026 purificato delle cose brutte che ciascuno di noi vuole lasciarsi alle ... ilrestodelcarlino.it

#Capodanno #anno2026 #auguri #Zerocinquantuno #ZO #SempreComunque #BFC #BolognaFC1909 #Bologna x.com

OIPA Bologna dice NO ai botti di Capodanno. Ci si può divertire in tanti modi, molto più belli e consapevoli, senza causare paura, sofferenza e danni agli animali, alle persone fragili, agli anziani, ai bambini e a chi vive situazioni di vulnerabilità. I botti non sono - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.